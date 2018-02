Eesti pere rajas Soome remontimata korterisse kuuga ilusa kodu

«Remont oli vaja tõesti kiiresti ära teha, sest me ei soovinud maksta üüri ja laenu samal ajal. Et raha säästa, pidime kiirustama,» meenutab Annika ja ütleb, et kuna nad olid nii noored, ei olnud neil hinge taga erilisi sääste, lastega perena oli väljaminekuid aga tublisti.