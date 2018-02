Fotod: Tallinna külje all otsib omanikku haruldane palkmaja

Kolmetoaline 166ruutmeetrine palkmaja on ehitatud 2007. aastal ja pealtnäha ilmselt kuigi eriline ei tundugi. Tõeline üllatus peidab end maja nelja seina vahel.

Elamise interjöör on silmatorkav: kui reeglina eeldatakse palkmaja puhul maalähedast, pisut rustikaalset sisustust, siis selle maja interjöör on pigem omane mõisahoonele. Seega kohtuvad ühes majas kaks väga erinevat stiili ja tulemus on põnev.