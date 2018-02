Lotoga villaomanikuks saanud naine ei taha võidetud majja kunagi kolida

Pealtnäha oli naine väga rahul, aga vähem kui aasta hiljem on ta otsustanud võidetud majja mitte kolida: Segar pani maja üürikuulutuse möödunud nädalal veebi üles ja tänaseks on hoone endale juba üürnikud leidnud, vahendab The Sun. Üüri küsib Segar pisut üle 1500 euro kuus.

Samm on üsna kummaline, arvestades seda, et kuue magamistoaga 18. sajandist pärit on väga heas korras ja äärmiselt luksuslik: majas on näiteks ka kinotuba, mis annab selle tasemest üsna hea ettekujutuse.