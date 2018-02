Kesklinnas asuvate korterite omanikel on raske üürnikke leida

Samaväärse kvaliteediga kesklinna korter on äärelinna korterist kallim. Kallim korteri hind ehk kõrgem korteri väärtus tähendab kõrgemat üürihinda. Kallim üürihind vähendab potentsiaalsete üürnike hulka, kirjutab kinnisvaraportaalis KV.EE kinnisvarakäsiraamatute autor Tõnu Toompark.

Praktika näitab ka, et kesklinna üürilepingud on reeglina lühemaajalised, kui äärelinnas. See tähendab, et üürileandja peab kesklinna üürikorterisse üürniku otsimisega sagedamini tegelema. Kallim hind pigem pikendab väljaüürimiseks kuluvat aega ehk vakantsuseperioodi, mil kõrvalkulud peab üürniku asemel maksma omanik ise.

Äärelinna odavamate korterite puhul on nõudlus suurem ja neid on võimalik lihtsamini ja kiiremini välja üürida. See tähendab üürileandja jaoks väiksemat vakantsust ja kõrvalkulu, mille üürileandja peab ise oma taskust kinni maksma.

Äärelinna uus korter konkureerib hinna poolest paljuski kesklinna pisut vanema korteriga. Seetõttu ei pruugi äärelinna uues majas asuv üürikorter väga head tootlust pakkuda, sest inimesed eelistavad sama hinna puhul pigem kesklinna suunas liikuda.

Kesklinna suunale alternatiiv on mõni tõmbekeskus – näiteks ülikooli või suuremate tööandjate lähedus.

Üldjuhul on kesklinna korterite üüritootlused madalamad, kui äärelinna korteritel. Samas on kesklinna korterite müügilikviidus kõrgem, st üüriprojektist väljumisel on korterit hõlpsam müüa.