Kas teadsid, kui tihti vannitoa vaipa tegelikult puhastama peaks?

Veebiväljaanne housebeautiful.co.uk sõnul on vannitoavaipade räpasuse taga ebapiisav kuivatusaeg. Vaibad lihtsalt ei jõua tihedate pesukordade vahel piisavalt palju kuivada. Mis veelgi hullem - vannitoavaibad on ilmselt ühed mustemad terves majapidamises. Kehvalt õhutatud vannitoas on aga bakteritel ja haigustekitajatel end hea elutegevuseks sisse seada.