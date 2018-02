Väga suur viga, mida vanasse majja vannitoa ehitamisel tegema kiputakse

Nimelt usuvad miskipärast väga paljud, et pole hullu, kui veetorude äramahutamiseks põrandataladesse sälgud sisse lõigata. Arvatakse, et küll see põrand kestab ka nii. Aastakümneid santehnikuna töötanud Priit ütleb aga, et see on üks väga vale arusaam.

«Põrandataladel on oma kindlad etteantud mõõdud. Nõrk tala põrandat ei kanna. Samuti moodustavad talad koos ülejäänud põrandaga ühtlase terviku. Kui me nüüd sinna tervikusse siin-seal laseme torude äramahutamiseks sälgud sisse, võivad tulemused olla väga kehvad,» räägib Priit.

Ta ütleb, et kui läheb väga hästi, ei mõjuta see põrandat ega maja mitte kuidagi. Väga hästi minevat aga harva. Kehvemal juhul vajub osaliselt või täielikult, olenevalt rikutud taladest, kokku põrand. Veel halvemal juhul tõmbab see kaasa ka osa seinu.

«Kui tegu on teisele korrusele rajatud vannitoaga, on talade osalise läbilõikamisega oht, et ühel hetkel oled kõige oma vanniga alumisel korrusel väljas,» räägib torumees. Ta ütleb, et nõrgestatud taladega põrand ei kanna näiteks vanni raskust enam ära ja see võib läbi põranda alumisele korrusele kukkuda.