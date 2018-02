IKEA mööblirent ei ole enam kauge tulevikumuusika

Hiljutisel Maailma Majandusfoorumil Šveitsis pärjati IKEA-t panuse eest jätkusuutlikkuse arengusse. IKEA on aastaid näinud vaeva, et luua mööblit, mis ei ole ainult kauakestev aga ka keskkonnasõbralik. Foorumil esinenud IKEA tegevdirektor Jasper Brodin vihjas foorumil, et mööbligigandi üllatused ei lõppe veel nii pea.