Suvemajade omanikud on sunnitud ehitised lammutama, et arendusele teed teha

Rannamaju, mida juhtum puudutab, on kokku viis. Nende omanikud läksid maaomaniku vastu kohtusse, sest too pani nad fakti ette, et majad olgu kolme kuuga lammutatud. Majaomanikud ei tahtnud sellega aga nõustuda ja läksid kohtusse, kus nad kaotasid. Nüüd tuleb neil nii majad lammutada kui ka tasuda ühtekokku enam kui 500 000 euro eest kohtukulusid, vahendab Daily Mail.

Arendusplaanidega Howard Leggi pere on oma maad suvemajakeste omanikele välja rentinud juba tervelt 60 aastat. Nüüd on mehe hinnangul aeg edasi liikuda, mistõttu ta soovis, et kõik 71 rentnikku allkirjastaks paberi, mis kinnitab, et nad kolme kuuga oma majad lammutavad. Viis majaomanikku keeldus ja otsustas Leggi vastu kohtusse minna.

Kolm aastat hiljem on kohtutee lõppenud, majaomanike jaoks kaotusega. Majaomanikud Patrick ja Julie Moverley ütlevad, et kohtukulude katteks peavad nad ilmselt oma kodu müüma, suvemajakesest on nad ilma nagunii.

Miks otsustasid inimesed üldse kohtusse minna olukorras, kus maaomanik tahab oma maale muu rakenduse leida? Moverleyde sõnul oli kõigil rentnikel Leggiga kokkulepe, et nad saavad maad eluaegselt rentida ja neid ei tõsteta välja. Kuna Legg on kokkulepet rikkunud, olid majaomanikud kohtusse pöördumisel üsna optimistlikud - võit näis kindel.