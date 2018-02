Fotod: see korter on suurepärane näide absurdselt kõrgetest üürihindadest

Ruumi pindala on neli ruutmeetrit ning selles on kolm eset: kraanikauss, tualetipott ja otse selle kõrval tugitool-voodi. Tooli ja poti vahele saab soovi korral tõmmata dušikardina. Korteri eest soovib omanik saada kuus ligi 400 eurot üüri.

Mitmed reporterid on kuuldavasti üritanud naiselt saada kommentaari, kas ta ise peaks sääraseid elamistingimusi normaalseks, kuid küsimused jäävad otsese vastuseta. Wang ütleb vaid, et Hong Kongis, kust paljud on elukoha puudumise tõttu lihtsalt lahkuma sunnitud, on see kindlasti parem kui mitte midagi.