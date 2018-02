Galerii: stilist otsib oma nutika lahendusega Tallinna korterile uut omanikku

Korter on ruutmeetrite arvult tõesti pisike: neid on kokku vaid 31. Ühes ja samas ruumis on elutuba ja magamistuba, eraldiseisvad on köök ja pesuruum. Kuid korter mõjub oluliselt avaramana.

FOTO: Erakogu

Jaunika ise ütleb, et korteri juures on tema meelest kõige parem selle asukoht. «Elu on korraga nagu maal ja linnas. Kõrvaltänavale satuvad vähesed, enamasti vaid need, kes seal elavad. Suures aias saab argipäeviti teha kõike, mida muidu teeksid nädalavahetuseks maale sõites. Samas on jalutuskäigu kaugusel kõik see, mida linn iganes pakkuda võib,» räägib ta.

Korteris sees on Jaunika suureks lemmikuks kamin ja ehtne kipsist laealuna karniis. «Ja loomulikult valgus: seda selles korteris juba jagub!» ütleb ta.

Kuigi objektiivselt võttes ja ruutmeetrite arvu vaadates on korter pisike, on Jaunika sinna parimatel hetkedel mahutanud suisa 12 sõpra. Samas tunnistab ta ise, et kuigi 12 sõbraga oli kahtlemata tore, tuli siis liikuda siiski vahetustega ja mugav on neli kuni kuus sõpra.

FOTO: Erakogu

Kui Jaunikal oleks täna vaja korter uuesti otsast peale renoveerida ja sisustada, teeks ta kõik täpselt samamoodi nagu praegu on. «Nii väikesel pinnal on keeruline hästitoimivad lahendusi leida. Seinavärvi saab alati muuta, samuti paigutada ümber kergemat mööblit, kuid üldmulje jääks ikka samaks,» ütleb ta ja tunnistab, et oleks väga huvitav teada, mis mõtted uuel omanikul ses kodus tekivad.