Kortermaja haldaja sunnib abielupaari oma lemmikloomast loobuma

Enam kui miljoni euro eest endale luksuslikku kortermajja penthouse´i soetanud 46aastane Gabby Kuehn ja tema 43aastane mees Florian teadsid, et ses majas on lemmiklooma pidamine keelatud, kuid kinnitavad ühest suust, et neile vannuti, et nad saavad ses osas erandi ja tohivad kolida majja oma koera Vinniega, vahendab Daily Mail.

2015. aasta lõpus korteri ostnud paar kinnitab, et neile lubati, et nende koerale tehakse erand. Kortermaja haldav Victory Place väidab aga, et mingit sellist kokkulepet pole olnud - majas on lemmikloomad keelatud ning kõiki ostjaid teavitatakse sellest punktist ja erandeid ei tehta kellelegi.

Kuehnid läksid haldusfirma vastu kohtusse, kuid kaotasid. Nüüd seisavad nad silmitsi karmi tõega: loobuda tuleb kas koerast või kodust. Erand tehtaks vaid juhul, kui leiaks tõestust, et Vinnie peab pererahvaga elama Gabby või Floriani tervise tõttu. Sellist tõendit pole paaril olnud võimalik hankida.

Kuehnid on paari aasta jooksul kaotanud kokku kahes kohtuastmes, kuid nad ei kavatse asja nii jätta ja kaebavad otsuse edasi. Viimasel korral hoiatas kohtunik, et tegemist on lootusetu võitlusega, mida nad kunagi ei võida, kuid abielupaar pole veel valmis alla andma.