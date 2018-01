Soodsa hinnaga eramaja müügikuulutus valmistas ostuhuvilistele suure pettumuse

Northumberlandis Belfordis müüki pandud majaosa on romantiliste maamajade fännide unistus - 16. sajandist pärit kivimajadesse on aegade jooksul loodud ääretult hästi korda tehtud majapidamisi, mis sobiks iga Rosamunde Pilcheri armastusloo võttepaigaks.

Nii et kui mõni selline maja vähem kui 30 000 euroga müüki tuleb, ei suuda kinnisvarahuvilised mõistagi oma õnne uskuda ja huvi taltsutada, kirjutab Daily Mail. Nii tekkis ka Belfordi majale silmapilkselt väga palju huvilisi, kuigi kuulutusele lisatud üksik pilt näitas vaid seda, milline maja väljastpoolt paistab. See võinuks huvilistele vihjeks olla, kuid madal hind pimestas ilmselt liiga palju.

Maja kohapeale vaatama sõitnud ostuhuvilised on nüüd aga kohutavalt nördinud: selgub, et maja odaval hinnal on mõistagi põhjus: see on seest väga halvas seisus ja vajab kohutavalt palju tööd enne, kui elatavaks saab.