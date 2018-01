Aiandussõbrad peavad välismaalt taimede ja seemnete kaasatoomisel olema ettevaatlikud

Maksju- ja Tolliameti (MTA) koduleht meenutab, et taimede ja taimsete saaduste sissetoomise planeerimisel tuleb kõigepealt välja selgitada, kas neid on üldse lubatud Eestisse tuua ja kas on vajalik fütosanitaarsertifikaadi olemasolu.

Kui tahad Eestisse tuua taimi või seemneid, mis pärit väljastpoolt Euroopa Liitu, peavad need olema varustatud taimetervise nõuetekohasust tõendava dokumendi ehk fütosanitaarsertifikaadiga, mille väljastab päritolumaa riiklik taimekaitseteenistus.

Arvestada tuleb, et on taimi ja taimseid saadusi, mille sissetoomine Euroopa Liitu on igal juhul keelatud.

MTA kodulehel on kirjas, et lihtsustatud korras ehk reisija pagasis oma tarbeks on ilma fütosanitaarsertifikaadita lubatud Eestisse sisse tuua taimi ja taimseid saadusi järgmistes kogustes (kui nende sissetoomine Euroopa Liitu ei ole keelatud):

kuni 5 taime, sealhulgas puud ja põõsad

kuni 3 kg tsitruselisi

kuni 5 kg muid värskeid puu- või köögivilju või mõlemaid kokku

kuni 20 lõikelille või -oksa või mõlemaid kokku või ühe lõikelilledest või -okstest või nendest mõlemast valmistatud kimbu või pärja

kuni 5 toalille

kuni 2 kg lillesibulaid või -mugulaid või mõlemaid kokku

kuni 5 viiegrammist müügipakendit mittepõllumajanduslikke (sertifitseeritavaid) seemneid. Sertifitseeritavate seemnete loetelu on toodud Põllumajandusameti kodulehel ja neid tohib tuua üksnes järgmistest riikidest: Argentiina, Austraalia, Kanada, Šveits, Serbia, Tšiili, Iisrael, Jaapan, Lõuna-Korea, Maroko, Uus-Meremaa, Taiwan, Ameerika Ühendriigid, Türgi, Uruguay, Lõuna-Aafrika.

Meeles tuleb pidada, et Venemaalt, Ukrainast ja Valgevenest sertifitseeritavate seemnete toomine ei ole lubatud. Samuti on Taist ja Singapurist orhideede sissetoomine ilma fütosanitaarsertifikaadita on keelatud.