Eesti Korteriühistute Liit kogub andmeid ühistute kohta, kes riigi toetusest ilma on jäänud

Oktoobris toimunud korteriühistute suurfoorumil tegid korteriühistud ühispöördumise valitsusele ja parlamendile, milles rõhutasid korterelamute rekonstrueerimise toetuse jätkumise olulisust olukorras, kus varasemalt eraldatud rekonstrueerimise toetuse raha on lõppenud.

Seetõttu asutaksegi koguma täpseid andmed, et välja selgitada:

Vastama oodatakse korteriühistute esindajaid ja tehnilisi konsultante, et selgitada välja, milline on hetkel ootel olev aktuaalne korterelamute rekonsturueerimise vajadus ja kui palju on korteriühistud juba teinud kulutusi korterelamute rekonstrueerimise toetuse jätkumise ootuses. Küsitlusega saab tutvuda liidu kodulehel.