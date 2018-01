Maja turvakaamera paljastab naisvarga valusa ebaõnnestunud põgenemise

Washingtonis asuva maja turvakaamera salvestiselt on näha, kuidas kullerfirma UPS töötaja pakid kohale toob, need maja välisukse juurde jätab ja lahkub. Mõne aja pärast tekib kaamerasse keegi naisterahvas, kes rabab pakid kaenlasse ja nendega põgeneda üritab. Paraku naine libastub märjal murul, kukub ja murrab väga rängalt jalaluu, vahendab Inside Edition.

Kodu ja pakkide omanik Lizeth Ababneh ütleb, et tema meelest on video päris koomiline ja meelelahutuslik, kurb külg on aga see, et pakkides olid tema abikaasa jaoks väärtuslikud ja olulised ravimid, mis võõrale täiesti kasutud.