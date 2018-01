Fotod: Harjumaal on müüa väga võimas osa erilisest paarismajast

Või õigupoolest paekivist. Tegemist on kivimajaga, mis ehitatud 1893. aastal valminud paekivihoone müürijäänustele. Praegune ehitis on valminud 2002. aastal ja jagatud kahepereelamuks.

Uut omanikku otsib hetkel 296ruutmeetrine viietoaline osa, mis moodustab poole majast. Majaosaga käib kokku pool kinnistust, õues on majaosal suur terrass.

Kuigi väljast ajalooline, on majaosa seespoolt sisuliselt villa. Esimesel korrusel on köök, väga avar elutuba, saun ja mõned abiruumid. Kõiki iseloomustab avarus, avatus ja õhulisus.

Sama joon jätkub ka teisel korrusel, kus on sopilised, suured ja hästi valgustatud magamistoad. Magamistube on kokku neli.

Majaosal on ka kolmas, pööningukorrus, kuid see on hetkel väljaehitamata.