Fotod: ebatüüpiline lahendus andis korterile kaks puudvat magamistuba

Kappidesüsteem, võib ehk öelda, et sektsioon, kulgeb mööda 35ruutmeetrise korteri üht seina. Selle keskel alumisel korrusel on põhimagamistuba ja garderoob. Pisikese magamisruumi ümbruses on hulgaliselt panipaiku.

Kappiderivi lõpust läheb üles kitsuke trepp, mis viib teise magamistuppa: laealuse magamislavatsi juurde. Kõik uksed on suletavad nii, et tekib ühtlase, paari riiuliga rikastatud paneelseina mulje. Suletud ustega ei aimagi, et nende taga on peidus tervelt kaks magamistuba.