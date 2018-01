Hilisteismeline tütarlaps ostis säästude eest esimese korraliku korteri

Tema esimene kodu, renoveerimist vajanud eramaja, maksis umbes 135 000 eurot. Remondi tegi ta ise sõprade ja pere abiga ning leiab, et tegemist on suurepärase esimese sammuga kinnisvaraäri redelil - juba kõigest aasta hiljem on tema kodu väärtus ligikaudu 40 000 euro võrra tõusnud.

Laenuvabalt Jennie mõistagi kodu ei ostnud, kokku kogus ta sissemakse. Kuid pidevalt tõusvate kinnisvarahindade juures teab ta, et on igal juhul teinud suurepärase tehingu ja müüb kodu tulevikus kasumiga maha.

Ülikoolis pole Jennie käinud ega kavatsegi sinna minna - ta ütleb, et ta on saavutanud koolita kõik, millest kunagi unistanud on. Ta on käinud reisimas mitmes kohas üle maailma, ostnud korteri, renoveerinud selle täielikult ja loodab paari aasta pärast uuesti kolida. Ta ei näe, mis põhjusel ta veel kunagi kõrgharidust omandama minema peaks.