Eesti oksjonil on pakkumisele tulnud huvitav antiikne mööbliese

Tegemist on mööbliesemega, mida tänapäevastest sisustuspoodidest ei leia: tooli istmeosad on paigutatud nii, et istujad jäävad teine teiselt poolt toolile istudes nägupidi vastamisi ja saavad seeläbi mugavalt omavahel vestelda.

Müüja sõnul on tool heas seisukorras, kangas on terve, kuid üks kantpael on lahti ja üks jalg on teistsugune kui ülejäänud kolm.