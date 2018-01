Tuntud kaubamärgi kuivati plahvatas pere pesuruumis põlema

Londoni pereema Selena Hall tegi lõunauinakut, kui ühtäkki plahvatuse peale üles ehmatas. Plahvatuse allikat otsima tormates avastas naine, et kodu täitub suitsuga. Õige pea selgus, et plahvatanud ja põlema süttinud on pere pesukuivati, mis pärit firmalt Candy, vahendab Daily Mail. Selle tootja kuivateid müüakse ka Eestis ja soodsa hinna tõttu tunduvad need paljudele ahvatlevad.

Selena helistas kohe päästeametisse, rabas pesu kuivatist välja ja filmis siis tuletõrjet oodates, kuidas kuivati sisemus põleb. Naine põhjendab oma tegevust sellega, et soovis koguda tõendeid, kui kuivatile esitatavate pretensioonide osas mingeid kahtlusi peaks tekkima.

Kui naine tootjafirmaga ühendust võttis, kinnitati sealt, et ka teised on pöördunud nende poole kaebusega, et kuivatid on suitsema läinud. Selena on sellest väga üllatunud, sest tegemist pole sugugi vana, vaid pisut üle aasta kasutuses olnud masinaga. Candy Hoover saadab naisele järgmise nädala jooksul tasuta uue kuivati.