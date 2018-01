Galerii: selline on elu maailma kõige ebamugavamas kodutänavas

Pealtnäha on see Hanoi tänav nagu sealkandis ikka: majad kahel pool teed, majades kodud. Enamiku päevast mängivad tänaval lapsed ja veedavad aega täiskasvanud. Kuid kaks korda päevas, kella kolmeks ja kella seitsmeks, kaob sealt igasugune elu: siis tuiskab tänavast täiel kiirusel läbi reisirong ja selleks ajaks välja jäämine oleks selge enesetapp, vahendab Atlas Obscura.

Kuid inimesed ise on rongiga nii harjunud, et nad ei varju tingimata tubadesse: nad on õppinud osavalt vastu majaseinu või ukseavadesse liibuma ja tänavale tagasi lipsama nii pea, kui rong on möödunud.