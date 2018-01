Uuring: inimeste vaimustus IKEA toodetest peaks vaibuma just sel elukümnendil

Uuringu järgi on IKEA peamisteks klientideks kahekümnendates ja kolmekümnendates inimesed. Keskmise IKEA kliendi vanus on seega 24 eluaastat.

Teadustöö tulemusena selgus, et kuna kolmekümnendates eluaastates olevad inimesed on finantsiliselt paremal elujärjel, soetavad nad ka oma koju sellevõrra hinnalisemaid esemeid. Saatuslikuks pöördepunktiks on uuringu järgi aga 34. eluaasta, mil võib kindel olla, et IKEA tooted enam niivõrd palju ei kõneta.