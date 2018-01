Lugeja küsib: miks muudeti juba aastaid toiminud korteriühistute nimed ära?

Paljud ühistud muretsevad uue seaduse kontekstis, kas juba armsaks saanud nimi jääb ikka alles. Võin rahustada - kui ühistul on mitteaadressijärgne nimi, siis saab seda kasutada ka tulevikus. Korteriühistu võib kasutada ka täiendavat nime ehk n-ö käibenime, mis tuleb registrisse kanda. Õiguslikult kehtivad korteriühistul mõlemad nimed ja nii on see ka registrikaardil kirjas. Juriidilise isiku identifitseerimisel on kõige kindlam tunnus registrikood ja see ei ole ühelgi korteriühistul muutunud.