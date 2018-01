Fotod: ühe Eesti pere väga teistmoodi lastetuba

Pisikese tegelase ema ise ütleb, et tema puhul oli kohe algusest peale selge, et lapse tuba ei tule tüüpiliselt kirju. «Pigem olgu tuba rahulik, sest lapse enda asjad hakkavad tulevikus niikuinii värvi ja elu tekitama ning kui tapeet oleks ka ülivärviline, oleks pilt liiga kirju,» räägib ta.

Suure ilusa tapeedi valimise lugu on perel samuti üsna huvitav. «Kuna tegu on poisslapsega ning minu perekonnanimi enne abiellumist oli Lepp ning lapse isa töö on seotud metsandusega, siis hakkas metsateema mind üha rohkem kõnetama. Tõuke andis ka see, et enne lapse sündi olid mulle endale kingitud mõned lapselikud seinapildid, millel peal loomad, selle toa mõttega sobisid need hästi,» räägib noor ema.