Miks on uus ja soodne lahendus eramaja ehitamiseks üks väga halb mõte

Arhitekt ise on ideega väga rahul: betoonijuppe masstoodetakse nagunii, nii et jäävad ära igasugused lisatootmiskulud. Need on mõeldud maa all vastu pidama, mistõttu nad on väga tugevad. Kuna nad on betoonist, on neid lihtne soojustada. Samuti saaks neid ladustada üksteise otsa ja luua sedasi terveid kortermaju.