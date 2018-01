Londonis vahetas maja omanikku rekordiliselt kõrge hinnaga

Mõistagi pole see Lõuna-Kensingtoni piirkonna maja tagasihoidlik ühepereelamu: ruumi on selles kümme korda rohkem kui keskmises eramajas. Seal on kaheksa magamistuba, kuus vannituba, neli vastuvõtutuba ja Londoni kohta suur, tervelt 30 meetrit pikk ja kümme meetrit lai aed.