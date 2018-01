IKEA müüb väga soodsat köögimööblit - kas seda ikka tasub osta?

Karin ja Raul kolisid oma uude kodusse vanas paneelikas eelmisel suvel. Kuna kodu vajas palju remonti ja väljaminekuid oli tohutult, otsustasid nad köögimööbli osta Soomest IKEAst, sest sääst võrreldes Eesti köögimööbli firmade pakutuga oli tohutu - IKEA mööbel oli poole odavam. «Meie jaoks oli kõige raskem osa eeltöö - valida välja kõik õiged kapid ja mööblitükid. Kartsin tohutult, et oleme võtnud valed mõõdud, ostame kapid ära, tuleme koju, paneme kokku ja selgub, et need ei mahu. See oli tohutu stress,» ütleb Karin.

Kui mööbel juba kohal oli, läks Karini sõnul kõik lihtsalt ja praegu, umbes pool aastat hiljem, on nad oma valikuga väga rahul. «Ausalt, kui me oleks jäänud ootama Eesti firmade kööke, me oleks tõenäoliselt siiani ilma köögita, sest me lihtsalt poleks seda raha kusagilt välja võlunud, mis nad küsisid. Ja ma arvan, et mööbliplaat on mööbliplaat ja väga vahet ei ole, kust see osta,» ütleb Karin.

Priit, kes tellis ja paigaldas IKEA köögi oma vanemate suvekoju, sellest nii sooja tooniga ei räägi. «Pean tunnistama, et ma olen elus ikka omajagu mööblit kokku pannud, aga midagi tüütumat ja raskemat kui IKEA köögi paigaldamine, pole mulle veel ette sattunud,» sõnab ta. Mehe sõnul on kohutavalt keeruline mööbli loodisaamine - sellega pusis ta ühtejärge kaks päeva, sest esimese päevaga ütlesid närvid üles ja mõõt tööst sai täis. «Eks see materjal on ka nagu ta on, kui ei osta kõige kallimat, siis saad ikka aru, et tegu on odava lahendusega,» sõnab ta.

Samas kestab endiselt ka Priidu vanemate köök ja midagi lagunenud ega väljavahetamist vajanud ei ole, kuigi süüa on sel tehtud juba neli suvehooaega jutti ja ikka korralikult.

Sisekujundajaga kodu sisustamisel reeglina siiski IKEA köögimööblit oma kodust leidma ei kiputa. Sisearhitekt Mari-Liis Raudjärv ütleb, et kui inimene pöördub tema poole sooviga saada kodule sisearhitektuurne projekt, siis projekteeribki ta kõik ise, ka köögi, ega juhindu seejuures ühestki valmismoodulist. Tema sõnul sobivad IKEA köögid vast inimesele, kes tahab ise kujundamisega tegeleda.

Ja tõsi ta on, et kujundamissoovi peab IKEA köökide puhul olema, sest neist juppidest tervikuna ilusana mõjuva köögi kokkupanemine nõuab omajagu aega, konkreetsust ja mõttetööd.