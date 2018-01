Fotod: hakkaja naine valmistab süüa 59 aastat vanal pliidil

Val Marks sai 1959. aastast pärit gaasipliidi enda valdustesse 1999. aastal, kui tema ema suri. Kolides on Val pliidi alati endaga kaasa võtnud, sest lihtsalt ei suuda sellest loobuda.

Barbie-nukuga samal aastal sündinud pliit on Vali hinnangul valmistanud vähemalt 20 000 õhtusööki ja töötab sellest hoolimata endiselt. Vaid termostaati on sel korra vahetatud.

Tegemist on tõenäoliselt vähemasti Suurbritannia kõige vanema töökorras ahjuga, kuid võimalik, et ega talle mujal maailmaski palju konkurentsi pole.

Val valmistab siiani selsamal pliidil kõik oma soojad toidud. Tema sõprade meelest oleks tal ammu aeg uus soetada, kuid Val nii ei arva. «See on ainus ese, mis mul oma emast alles on, ja ma ei suudaks sellest loobuda. Pealegi, miks ma peaksingi - see töötab ju ideaalselt,» sõnab ta.