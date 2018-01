Uuring: lihtne õhtune abinõu tagab rahulikuma une

Spetsialistide soovitused jagunevad seinast seina. Kord soovitatakse vältida kofeiini sisaldavate ainete tarbimist, kord nõutakse tungivalt, et viskaksime oma telefonid magamistubadest välja.

Uuringust selgus, et inimesed, kes pidid üles kirjutama järgmiste päevade kohustused, suikusid unne keskmiselt 9 minutit kiiremini kui need, kelle ülesandeks oli kirja panna juba täidetud kohustused. Teadlased täheldasid ühtlasi ka seda, et mida detailsem tegevuskava, seda kiirem võib olla ka uinumisprotsess.