Nutikas noorpaar leidis lahenduse, kuidas lapsega väga väikesesse kodusse mahtuda

Minikodude suurimaks miinuseks peetakse seda, et kui pere peaks kasvama, pole seal võimalik edasi elada: minimaja ei mahuta ju üle kahe inimese. Kuid on neid, kes tõestavad, et mahutab. Ja lisaks veel lemmiklooma ka, vahendab TreeHugger.

Samantha ja Robert on just selline paar. Mõned aastad tagasi ehitasid nad endale 18ruutmeetrie kodu, mida nad väga armastasid: sinna mahtus ära kõik eluks vajalik. Kuid siis sündis neil tütar ja kõigi ettekirjutuste järgi oleksid nad pidanud seepeale kodust loobuma. Aga ei: noored kohandasid oma magamislavatsiga minimaja lihtsalt lapsesõbralikuks.

Esialgu ehitas paar lapsele oma voodi kõrvale väikese magamisaseme, nüüd on sellest saanud suurem piiratud mänguala. Alumisel korrusel on veel üks beebivoodi-mänguaedik. Probleeme tekib kindlasti siis, kui laps treppidest käima õpib, kuid tõenäoliselt leiavad vanemad ka siis lahenduse. Samas annavad Samantha ja Robert endale siiski aru, et tegemist on ajutise lahendusega ja igaveseks nad minimajja jääda ei plaani. Kuid see polnudki algusest peale nende eesmärk.