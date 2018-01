Kinnisvara kõrged hinnad sundisid naise endale kummalist eluaset looma

Vancouveri naine Atli avastas ühel hetkel, et vähe sellest, et ta ei jaksa endale kodu osta - ta ei ole võimeline seda ka üürima. Vancouveri kinnisvarahindu on märkimisväärselt kergitanud nii majandusolukord kui ka Airbnb majutusasutused, nii et inimestel on üha raskem endale sealkandis eluaset lubada, vahendab Treehugger.

Bussijuhina töötav naine sai idee omapärase kodu ehitamiseks kolleegidelt: ta märkas, et mitmed auto- ja bussijuhid ööbisid oma sõiduvahendisse ehitatud omaloomingulistes kodudes. Kuigi mõnedki kolleegid viskasid säärase eluviisi üle nalja, sai Atli peagi aru, et sel moel võib elamiskuludelt tohutult säästa. Nii ehitaski ta 2016. aasta Ford Transitisse kodu, kus olemas kõik, mida ta vajab.

Transiti napivõitu pind on väga hoolikalt planeeritud ja täielikult soojustatud - Vancouveri talved pole sugugi leebemad kui Eesti omad, nii et Atlil tuli ka see osa hoolega läbi mõelda.

Kaubikus on olemas köögivalamu vesi, see tuleb veepumbast, kuid tualetti ja pesuruumi seal mõistagi ei ole. Pesemas käib naine spordiklubis, kus ta trenni teeb. Elekter tuleb päikesepaneelidest.