Fotod: nõukaaja menuka maja väga võimas muutumine

See 1973. aastal ehitatud A-kujulise endise suvemaja ümberehitamine on mitmes mõttes uskumatu. Esiteks: maja muutus algupärasega võrreldes tohutult. Teiseks: seda kõike tehti väga piiratud eelarve juures, raha oli kõigest 40 000 eurot. Kolmandaks: kõik see, mida piltidel näha, tehti ära vaid viie nädalaga, kuigi kõik materjalid tuli käsitsi üles tassida mööda järsku mäekülge.