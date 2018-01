Kolm ebamugavat asja, mida võimalikku uut kodu vaatamas käies tegema pead

Ei, sa ei pea sobrama müüja rõivastes ja isiklikes asjades, aga kui objektil on garderoobikapid või -ruumid, pead nende suurust siiski põhjalikult hindama, et teha kindlaks, kas need suuruse poolest sinu vajadustele vastavad.

Neid ei tohi kindlasti tähelepanuta jätta. Pööninguga on lihtne: vaata, ega katus ei leki, ega konstruktsioonid pole mädad, ega kusagil ei hallita. Keldris on head pilti raskem saada, aga kui seal on mööblit vastu seina lükatud, lase see kindlasti eemale lükata - müüjad varjavad nii tihti veekahjustusi.