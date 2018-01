Fotod: Lasnamäe vanades kortermajades müüakse uskumatult võimsaid kodusid

Staliniaegses majas asuva korteri kuulutuse pildid ei tee sellele au: sealt jääb mõistmata, et korter kulgeb tegelikult koguni läbi kolme korruse ja on päris hiiglaslik: tervelt 150 ruutmeetrit!

Klassikalise nõukaaegse paneelika seitsmendal korrusel asuv kodu on kahest korterist kokku ehitatud ja tänu sellele on saadud kuuetoaline elamine. Korteris on kaks vannituba.