Kas traadist riidepuud võivad tõepoolest meie riietele saatuslikuks saada?

Eks me kõik ole keemilisest puhastusest naasnud traadist riidepuudel rippuvate riietega, vahendab wellandgood.com. Mõni vahetab selle kohe koju jõudes välja, mõni aga jätabki oma esemed riidepuule rippuma.

Selgub, et traadist riidepuud peaks olema inimeste viimane valik riiete riputamisel. Riidepuud on loodud eesmärgiga toestada riideesemeid ning säilitada nende algne kuju. Riidepuu peaks matkima keskmise inimese õlgade kuju. Traadist riidepuud on aga professionaalse organiseerija Maeve Richmondi sõnul liiga õhukesed, et säilitada riideesemete esialgsed omadused. Liiga kaua traadist riidepuul hoitud rõivad võivad aja jooksul sootuks inetuks muutuda. Lisaks väljaveninud riietele võivad ka riidepuud avalduva raskuse all nõtku vajuda.

Richmond soovitab riidepuude valikul alati eelistada puitmaterjalist riidepuid. Inimestel, kellel on aga rohkelt traadist riidepuid kogunenud, soovitab naine need mõne kanga sisse mähkida, et tõsta riidepuude kandevõimet ja vastupidavust.