Kaks rõvedavõitu põhjust, miks uued riided alati läbi tuleb pesta

Tihti peavad inimesed riiete läbipesemisvajaduse põhjuseks fakti, et kaupluses on paljud teised neid juba selga proovinud. Tegelikult pole aga see üldse peamine murekoht, vahendab ApartmentTherapy. Päriselt tuleb riided läbi pesta kahel päris võikal põhjusel.

Esiteks võivad riided olla transpordi käigus läbi imbunud jumal teab millega. See on küll üsna vähetõenäoline, aga meditsiiniajalugu teab juhust, kus poisi mürgitasid tema uued, läbipesemata teksad, mis olid mürgisest kemikaalist läbiimbunud. Nimelt vedas teksasid kauplustesse toonud veok ka kemikaale, mis transpordi ajal lekkinud olid ja rõivad läbi leotasid. Sa mõtled, et selliseid asju juhtub ju haruharva, eks. Ja tõsi ta on. Aga sellega asi ei piirdu.

Teine päris jube põhjus, miks me peaksime alati kõik uued rõivad läbi pesema, peitub selles, et juba vahetult pärast valmimist töödeldakse pea kõiki riideesemeid tehases kemikaalidega, mis aitab neil vormi hoida ja vältida võimalikku hallituse teket. Paraku toimivad need ained kokkupuutel nahaga kantserogeenidena. Kuigi siinkohal on paika pandud ranged normid, kui palju neid kemikaale kasutada tohib, soovitavad terviseeksperdid siiski kõik rõivad korralikult läbi pesta ja võimalusel isegi õue tuulduma viia.

Ja kolmandaks me tõesti ei saa jätta mainimata seda, et kaupluses proovivad riideid paljud inimesed. Mitte kõik naised ei proovi uut paari teksasid oma aluspesu peale. Mõtle sellele. Pese uued riided alati läbi.