Kümme lihtsat sammu segipaisatud riidekapi korrastamiseks

1. Tühjenda terve kapp

Kui oled riidekapi tühjaks teinud, võid alustada sorteerimist. Ole rangelt kriitiline ning eralda esemed, mida sa tõepoolest kannad - kõik muu anneta või leia neile mõni muu eesmärk oma majapidamises.

2. Riidepuud

Elu jooksul oled ilmselt erinevat sorti riidepuid soetanud. Soovitatav on ka need ära sorteerida ning investeerida oma raha ühenäolistesse riidepuudesse. Kõige paremaks loetakse siinkohal puidust riidepuid.

3. Värvigamma

Organiseeri oma riided värvitoonide järgi - niiviisi on oluliselt lihtsam soovitud riideeset kiiretel hommikutundidel üles leida.

4. Kingakarbid

Kui sulle meeldib oma jalanõusid vastavates karpides hoida, ent oled pidevalt jännis nende üles leidmisega, tasub igast kingapaarist pilt teha ning see kingakarbile kinnitada.

5. Garderoobisüsteem

Garderoobisüsteemi tellimine on kulukas, ent oma investeeringut väärt. Ehk leidub su tutvuskonnas mõni osavnäpp, kes teeb sama töö poolmuidu ära?

6. Sildista

Kõik karbid ja korvikesed, mille oled oma riidekappi asetanud, tasub ära sildistada, et neid hooaegade vaheldudes lihtsam leida oleks.

7. Praktiline ruumikasutus

Lasterõivad võib näiteks kahele tasapinnale riputada - kaks korda rohkem ruumi juba juures. Ehk saad sama praktikat rakendada ka oma kapsunite ja pluuside korral?

8. Esik

Kõik rõivad, eriti ülerõivad, ei kuulu magamistuppa. Las ülerõivad jäävad esikusse ning kõik muu paiguta juba sulle sobivasse kohta.

9. Improviseeri

Ruumipuuduse korral tuleb olla leidlik ning leida oma rõivastele sobiv koht ülejäänud majapidamises. Ehk on voodialune ala piisavalt suur mõne karbi või korvi hoiustamiseks? Või on ehk veidi üleliigset ruumi pööningul või keldriboksis? Emma-kumma puhul veendu kindlasti, et oled rõivad õhukindlalt pakendanud.

10. Kõik muu lihtsalt anneta

See, mis sulle ja su perele enam rõõmu ei valmista, võib heameelt mõne teise pere õuele tuua. Ära viska asju niisama ära, vaid püüa neile uus võimalus leida.