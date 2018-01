Enne euroalustest mööbli valmistamist tuleks arvestada selle tugevate miinustega

Mitte keegi ei räägi sellest, mis saab siis, kui see suurepärane odavast algmaterjalist valmistatud mööbel valmis saab ja kuidas sellega ühes kodus edasi elada.

Milles probleem? Aga nimelt selles, et euroalustest mööblit on sisuliselt võimatu tolmust puhastada ja pealekauba ajab see pinde. Pealmised pooled võib muidugi ära lihvida, kuid kõikide detailide täielikuks lihvimiseks tuleks euroalused algosadeks lahti võtta. Ja siis kaotaks nende kasutamine oma mõtte.

Lihvimata laudadest pinnad aga on nii karedad, et tolmulapiga neid juba möödaminnes puhtaks ei tõmba.

Nii et kui plaanid euroalustest mööbli valmistamise ette võtta, mõtle hoolega järele, kui suur puhtusearmastaja sa oled ning kas mõte sellest, et miski su elamises hoolega tolmu kogub, on sulle ikka vastuvõetav.