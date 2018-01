Galerii: Saaremaal avatud vinge pood ajab mandri sisustushuvilised kadedaks

Kuna Facebookis poest avalduvad pildid on sisustushuvilistes suurt elevust tekitanud, lasime poepidajal Brette Saarel pisut täpsemalt rääkida, mida Höme endast kujutab.

Mandriinimeses tekib kohe küsimus, kes see hull julgeb avada üsna spetsiifilise poe saarel - klientuuri ju oluliselt vähem kui mandril. Samm tundub pöörane eriti selle poolest, et esiotsa oligi poe asukohana kaalumisel ka Pärnu, kuid sellest mõttest siiski loobuti. Miks ometi?

«Kuressaare, sest see on maailma köige erilisem koht. Siin elades tunnetasin ise väga hästi, milline koht kaubanduses on veel täitmata ja mida inimesed vajavad.

Sellepärast ongi Höme natuke teistmoodi kui traditsiooniline kauplus: meil mängib mönus valitud muusika, rahulik ja söbralik öhkkond ning jagame palju ideid ja nöuandeid! Oleme arvamusel, et kui teed asja südame ja kogu hingega, siis ei ole vahet, kus kohas sa asud - inimesed leiavad Sind igalt poolt üles, seega hirm olla mitte nähtaval puudus meil täielikult,» räägib Brette.

Ta kinnitab, et tegelikult pole Kuressaare sugugi nii vaikne nagu inimesed arvama kipuvad, pealegi on Brette vahepeal mandrile kolinud saarlasena alati koju tagasi igatsenud. Seega oli vaja vaid põhjust, et end taas kodusaarel sisse seada. Brette elukaaslane Bert on saareellu samuti kiindunud, seega polnud ka temal kolimise vastu vähimatki.

Nii sündiski pood, kust leiab oma kodu sisustamiseks kõike alates portselanist lõpetades vana sõjaväebaasi lampidega. «Ühesönaga köike sellist, mida ei oskaksi tahta, aga seda nähes tead, et ilma selleta enam ei saa. Mööbel ja sisustusdetailid on suuremas osas kasutatud, kuid väga heas korras. Ühe stiili järgi meid kindlasti nimetada ei saa, sest oleme valinud köik asjad selle järgi, mis meile endale parasjagu meeldib. Pöhilist röhku üritame hoida rustikaalsel ja skandinaaviapärase maakodu stiilil,» räägib Brette.

Lisaks mööblile leiab Höme valikust ka mööblivärve: Fusion mineraalvärve ja Jeanne d`Arc Vintage kriidivärve.

Tulevikus on Brettel ja Berdil plaanis teha Hömele korralik koduleht ja veebipood, kuid praegu on see teisejärguline: kogu energia läheb poes tometamisele. Samas ei tähenda see sugugi, et mandri inimesed vaid ilusaid pilte vaadata saavad. «Müüme ka Facebooki teel, seega praegu on vöimalus ka mandriinimestel poest osa saada just nii,» rõõmustab ta kaugema nurga sisustushuvilisi.

Ka Brette senine projekt, blogi Pintsli ja kohvriga, jätkab oma tegemisi, kuid selle väikese erinevusega, et kajastamist leiavad ka Berdi mööblitööd ning paari kodused tegemised.

Mida tulevik veel tuua võiks, ei oska nii Brette kui Bert täie kindlusega arvata. «Me oleme suurelt mötlejad, vahel isegi liiga suurelt. See, millest unistame praegu, vöib juba paari kuu pärast olla midagi sootuks teistsugust,» ütleb Brette. Kuid ta ei salga, et plaan Hömega kasvada võib olla täiesti reaalne - kuigi mitte varem kui paari aasta pärast.