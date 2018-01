Lubab külma: mida teha, kui roosid on katmata?

Aastakümneid roosikasvatusega tegelenud aednik Raina ütleb, et tema roosid on samuti siiani katmata.

«Talv on olnud soe ja niiske, sellistes tingimustes oleks kaetud roosid tõenäoliselt hukka saanud. Mina pole enda taimedega tänaseni teinud muud, kui et novembri lõpus lõikasin ära õied, pungad ja uued võrsed, et taim ennast puhkama sätiks,» räägib ta.

Mida peaks roosisõber aga nüüd tegema, kui katmata roosidel on pisut lund küll peal ja temperatuurid peagi kümne miinuskraadi kanti langevad?

«Soovitan see õhuke lumekate eemaldada ja roose mullata. Kõige rohkem 30 sentimeetri jagu tohiks seda mulda taimede ümber kuhjata. Kui see tehtud saab, siis kuni kümnekraadise kümaga mina muud ette ei võtaks,» ütleb naine.

Kui peaks tulema päris pakane ja külmakraadid pikemalt püsima, tasuks kindlasti midagi tõhusamat tarvitusele võtta. Näiteks katta roosid taimekatte kanga või õhuaukudega plastämbrite või muu taolisega. Oluline on, et roosid ei saaks umbselt pakitud.

Raina meenutab aga, et kõik oleneb sordist: paljud roosid on tänapäeval juba nii tugevad, et ei vaja ka tugeva pakasega erilist katet.