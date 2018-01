Fotod: kummaline lahendus magamistuppa peaks ära hoidma suhteprobleemid

Voodi on nimelt ligi neli meetrit lai on ametlikult nimetatud küll perevoodiks, kuid tegijate kinnitusel on see pigem suurepäraseks lahenduseks neile, kes kannatavad selle käes, et kaaslane öösel sipleb ja rabeleb ning teisel poolel magada ei lase. Samas saab tänu nii laiale voodile siiski ühes toas magada.

Inimesed internetis rõõmustavad aga ka selle üle, et säärane voodi ei tekita probleeme, kui lapsed öösel kaissu kipuvad. Koeraomanikud leiavad, et see on suurepärane võimalus oma karvaste sõpradega ühes voodis magada.

Kes iganes selle perevoodi ka soetada plaanib, peab oma otsuses aga väga kindel olema, sest ainuüksi madrats maksab ligikaudu 3000 eurot. Lisaks tuleb tellida voodiraam, sobiv tekk, tekikott ja lina.

