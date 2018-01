Eestlased pesevad oma rätikuid ja saunalinu liiga harva

Erinevates pere- ja elustiilifoorumites kerkib ikka aeg-ajalt üles küsimus, kui tihti inimesed oma voodipesu pesevad. Üht sellist arutelu saab lugeda SIIT. Nende põhjal võib üsna kindlalt väita, et keskmine voodipesu vahetamise sagedus on kaks kuni neli korda kuus. Ometi selgub, et sellest ei piisa.

Nimelt, kirjutab Daily Mail, on saunalinad üsna kiiresti määrduvad esemed, pealegi hakkavad niiskes kangas kergesti bakterid vohama. Iga kord, kui rätikuga end kuivatad, satuvad sinna ka surnud naharakud.

Rätikuid tuleks seepärast vahetada ja pesta iga kahe päeva tagant, käterätikuid viiruste levimise perioodil isegi kord päevas. Pesta tuleb rätikuid vähemalt 60kraadise veega.

Köögirätikuid peaks alati vahetama iga päev ja pesema neid 60kraadise veega.