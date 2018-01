Mehe nutikas abinõu, mis viib raskete poekottide tassimise vaeva

Rasked poekotid on minevik.

Toidupoodi jätavad inimesed kõige suurema osa oma ressurssidest. Poest väljudes on inimestel käed tihtipeale kilekotte täis, olgugi et soetatud toiduainete hulk on jäänud pigem marginaalseks. Kuidas tulla toime raskete kilekottide kandmisega?