Inimese produktiivsus ja emotsioonid on pöördvõrdelises seoses valgustusega

Teadusajakirjas Sleep avaldatud uuringust selgus, et inimesed, kes toimetasid päeva jooksul valgusküllastes kohtades, tundsid päeva jooksul oluliselt vähem väsimust kui hämarasse istuma paigutatud inimesed, vahendab veebileht wellandgood.com.

Samuti leiti parallaale valguse ja inimese emotsioonide vahel. Tugevad emotsioonid, olgu need positiivsed või negatiivsed, saadavad inimest üldjuhul väga intensiivse heleda valguse all. Hämaras istuvate inimeste emotsioonid ja tunded on aga sootuks vastupidised. Vähene valgus muudab inimesed tujukamaks ja kaeblikumaks, samal ajal kui soe valgusekuma mõjub lõõgastavalt ja virgutavalt.

Edaspidi, kui soovid oma produktiivsust ja töövõimet tõsta, vaata esmalt üle sind ümbritsevad valgusallikad - ega sa juhuslikult endale karuteenet ei tee?