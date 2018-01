Eraisikutest üürileandjate tulevik on pisut tume

Siin-seal sahistatakse, et kuna Eestis kinnitab üha rohkem kanda professionaalne üüriäri – osa maju ehitataksegi selleks, et sealsed korterid välja üürida –, satuvad varsti hätta need eraisikutest üürileandjad, kes on oma väljaüüritavad korterid ostnud pangalaenuga.

Domus Kinnisvara vanemkonsultant Agur Tammistu ütleb, et arendajate tulevikuplaane vaadates on selge: üürimaju on tulemas palju. «Usun, et paari aasta jooksul lisandub üüriturule 500–1000 uut ühe- kuni kahetoalist väiksemat korterit. Praegu ostab eraisik korteri üürile andmiseks tavapäraselt vanemasse asumisse hinnaga kuni 60 000 eurot. Kui ta teeb seda oma raha eest, siis ei juhtu midagi, sest isegi kui üürihinnad peaksid langema, siis kinnisvarahind on ikka vaikses tõusus ja investeeringuga ei juhtu midagi,» selgitab ta.

Kui eraisik loodab üürikorteri ostuga rikkaks saada ja soetab korteri laenuga, võib aga juhtuda, et saadav üür, millelt tuleb veel ka maksud tasuda, ei kata võetud laenukohustusi, tulu saamisest rääkimata. Seega soovitab Tammistu mitte osta väljaüürimiseks korterit laenuga, üürniku leidmisel aga kasutada kinnisvarakonsultandi abi.

«Eesti üüriturg ei ole Euroopas tavapärane – kuna nõudlus on suur, siis tasub maakleritasu meil üürnik. Võimalik, et see tendents muutub, kui hakatakse pakkuma terveid üürimaju korraga, ja siis tasub maakleri töötasu töö tellija. Kinnisvarakonsultandi kasutamise eelis on see, et maaklerikeskkonnas liigub üürnike kohta palju informatsiooni ja kasutatakse hinnatud advokaadibüroode ette valmistatud lepinguid. Üürniku huvi selliste elamiste vastu on ka suurem, sest esimese sissemaksena ei pea tegema nii suuri kulutusi,» räägib ta.

Inimesed ongi Tammistu sõnul juba ettevaatlikumaks muutunud: laenuga ostjate huvi üürikinnisvara vastu on viimasel ajal pigem vähenenud. Peamiselt ostetakse väljaüürimiseks kuni 60 000 eurot maksvaid kortereid ja neid pigem laenuvabalt.

Väikelinnades seis muutumatu

Eriti ettevaatlik tuleb üüriäri plaanivatel eraisikutel olla suuremates linnades. Väikelinnades professionaalseid üüriäriga tegelejaid ei ole – sinna lihtsalt ei ehitata veel üürimaju, seega ei teki eraisikutest üürileandjatele esialgu ka konkurentsi, mis üürihindu alandaks. See ei tähenda, et turumuutused lõpuks ka väikelinnadesse ei jõuaks, kuid praegu on eraisikul väiksemas linnas üüriäriga mõnevõrra kindlam tegeleda, sest nõudlus üürikorterite järele on seal kahtlemata olemas.

See ei tähenda siiski, et Tallinna või Tartu inimene peaks plaanist üüriäri ajada sootuks loobuma: väljaüüritav kinnisvara ei pea tingimata asuma kodulinnas. «Elukoha lähedus ei ole määrav, sest hea üürniku leidmisel aitab asjaajamist korraldada kinnisvarakonsultant ja jooksvaid küsimusi ei tohiks nii palju tekkida, et kaugus midagi mõjutaks,» arvab Tammistu.

Arco Vara maakler Janika Toots meenutab siiski, et väiksemates linnades võib kujuneda probleemiks korralike üürnike leidmine.

Kõigil, kes soovivad üüriäriga tegelema hakata ja võimalused lubavad selleks soetada rohkemgi kui ühe korteri, soovitab Tammistu asjad enne hästi läbi mõelda. «Tihti küsitakse, kas osta näiteks 120 000 euro eest üks korter Tallinna kesklinna või kaks Mustamäele. Minu arvates on ühe kesklinnakorteriga muretum tegeleda kui kahe korteriga. Samas, kui tekib vajadus finantside järele, siis on lihtsam üks odavam korter ära müüa ja teine tulu teenima jätta. Juhul kui kinnisvaraturul peaks langus tekkima, kesklinnakorterite hinda see kolossaalselt ei mõjuta või kui mõjutab, siis taastub hinnatase kiiremini,» annab Tammistu nõu.