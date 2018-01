Nutikas nipp mütside ja sallide kaose vältimiseks esikus

Suurepäraseks abimeheks on nimesiltidega varustatud isiklikud korvid. See tagab, et kord on alati majas, läbi on vaja lapata vaid isiklikud esemed ning uksest saab hommikuti oluliselt kiiremini välja, lubab Organizing Made Fun blogi pidaja.

FOTO: organizingmadefun.com

Mis eriti tore - väikeste lastega peredes on alati raske puhtust hoida, sest väikelapsed pole kuigi usinad enda järelt koristajad. Selline isikliku kasti süsteem aga innustab neid märksa enam oma kindaid, mütse ja salle ära panema ning õue minnes jälle välja otsima.

Säärase süsteemi jaoks ei lähe vaja suurt väljaminekut ega mahukat garderoobi: piisab JYSKist, IKEAst, Koduextrast, Bauhofist või muust sisustus- või ehituspoest pärit kõige odavamatest säilituskarpidest.