HOW TO STOP YOUR OVEN GETTING DIRTY

Selleks, et ahi nii kohutavalt räpaseks ei saaks, piisab tegelikult väga lihtsast meetodist.

Tee nii:

laota ahju põhja enne küpsetamise algust foolium või küpsetuspaber. See kaitseb ahju ja paberi saab pärast lihtsalt ära visata.

Küpseta eriti rasvaseid lihasid küpsetuskotis, et vähendada rasva tilkumise tõenäosust.

Kui oled küpsetamise lõpetanud, pane ahju veega täidetud kuumakindel nõu ja lase sel 20 minutit ahjus seista. Veest tekkiv aur «sulatab» rasva lahti ja nii saad selle pärast lihtsalt majapidamispaberiga kokku pühkida.

Kui neid nõuandeid järgid, ei tule sul enam kunagi ahju üleöö pesuvahendiga leotada ja pärast hullumiseni küürida.