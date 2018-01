Selgub, et vallalised inimesed on sootuks tähelepanematud ühe olulise toimingu osas

1000 inimese seas läbiviidud uuringust järeldus, et vallalised inimesed ootavad paarissuhtes olevatest inimestest lausa 16 päeva rohkem, enne kui otsustavad oma voodipesu vahetada. Soolistest erinevustest selgus aga tõsiasi, et vallalised mehed on veidi laisemad kui õrnema soo esindajad. Keskmisel vallalisel mehel kulub uuringu kohaselt 10 päeva kauem aega oma voodipesu vahetamiseks kui naistel.

Eksperdid ise soovitavad voodipesu aga vähemalt korra nädalas vahetada. See tagab märkimisväärselt puhtama keskkonna su linade vahel ning aitab ennetada kokkupuudet erinevate allergeenidega.