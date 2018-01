Kasulikke nippe: kuidas toit külmkapis kauem värskena hoida

Külmiku temperatuur

Optimaalne temperatuur külmkapis võiks olla 0-5 kraadi. Nendel temperatuuridel säilib toit kõige paremini ja ka kõige kauem.

Ülekoormus

Ülekoormatud külmkapp tähendab seda, et jahedal õhul pole ruumi ringi liikuda, jättes osad toiduained hoopis jahutamata või tehes seda ebapiisaval moel.

Ettevalmistus

Kiirelt riknevate toiduainete puhul tasub need eelnevalt valmis teha ja seejärel sügavkülma mõnda tegusamat argipäeva ootama asetada.

Erinevate toiduainete kokkupuude

Toores liha ja kala on mõistlik teistest toiduainetest eraldatuna hoida. Lisaks peab need ka korralikult ära pakendama, et liha aroomid ja vedelikud teisi toiduaineid ei rikuks.

Piisav niisutus

Salatilehed ja erinevad ürdid tasub vedelikuga niisutatud paberi sisse mähkida. Niiviisi ei kuiva need ära ja pikeneb ka säilivusaeg.

Külmik või mitte?

Mõned toiduained säilivad väljaspool külmikut oluliselt kauem kui külmiku kesistes temperatuurides. Siia hulka kuuluvad banaanid, ananassid, kartulid, sibulad ning ka leib ja sai.