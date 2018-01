Tee ise: lihtne, odav ja lollikindel lahendus riiuli ehitamiseks

Selleks ei lähe vaja muud kui ehitus- ja sisustuspoodides müüdavaid puidust kaste - originaalis on need mõeldud aed- ja köögiviljade säilitamiseks, kuid tegelikult seab kasutamisele piirid vaid fantaasia.

Ühtviisi hästi sobivad need seinale rustikaalses elu- või magamistoas, aga samamoodi ka lastetoas. Kastide sügavus on piisav, et mahutada lisaks raamatutele ja nipsasjadele ka toekamaid mänguasju.

Blogis Maison de Pax on nende kastide abil lahendatud panipaikade puudus lastetoas.

Kuidas täpselt riiul konstrueerida - kas kinnitada kastid otse seinale või kinnitada need pigem omavahel - on igaühe eelistuse ja vajaduse küsimus. Sellise riiuli tegemisega saab kindlasti hakkama igaüks - ka inimene, kel varasemast selliste isetegemisprojektide kogemus puudub.

